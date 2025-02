Veebruarist saab surmakuu: 100 000 koera leiab taas väga piinarikkalt oma otsa

Jääb ära, sest paraku on jahipidamine seal riigis vägagi populaarne, kaasates rahvast igast eluvaldkonnast ning tundub, et hispaania jahimeeste poolt võiks see julm tava jätkuda aegade lõpuni. Aga kui sama asja proovida inimestega? Seksuaalse naudingu saamise abivahend, mitte prostitutsioon . Mitte orjad, vaid põllu- ja ehitustööde abivahendid, mida võiks vabalt koos labidatega samas kuuris ilma toitmata pidada.

Okei, juhtus viga - parandage siis ära! Euroopas pole ju sellisele asja kohta, aga ikka ei tehta vajalikke seadusparandusi, sest jahimehed ja lausa kirglikust kütist kuningas isiklikult olevat kuulu järgi vastu. Ei tea, kas see ka tõele vastab, aga käigu siis kuradile see eelkõige esindusfunktsiooni täitev julm kunn koos oma sadistlike tapakaaslastega ning tehku parlament protestihäält.

Tegelikult leiavad pahatihti oma otsa ka väga tublid koerad, aga nende lõpp on lihtsalt kiirem ja vähem valuline. Teistel aga aeglane. Väga aeglane. Kindlasti peitub kurja juur siiski taaskord ka rahas, sest koerte jahihooaja välisel ajal toitmine on uute loomade soetamisest kordades kulukam.

Nii käib see juba sajandeid ja seega on mitte millegi eest tapetud juba miljoneid ja miljoneid ja miljoneid koeri. Ei hakka teile loetlema oksendama ajavaid piinamisviise, aga inimese aju on suuteline genereerima selliseid meetodeid, mida võiks leida vaid mõnest väljamõeldud õudusromaanist. Te ei taha neid teada – pesuehtne sadism ja enamasti liigitatakse taoliste tegude täideviijad peast korralikult segasteks, kes tuleb ühiskonnast kibekiiresti isoleerida.

Inimesel on veidramatest veidramaid tavasid ja arusaamisi olnud alates jumalatele ohverdamisest kuni laste tapmiseni välja. Üht teist jumalat kummardavad ühiskonnad usuvad tänapäevani, et naine kuulub mehele ja on loodud vaid mehe soovide täitmiseks. Mehel on lausa täielik õigus tal kasvõi nina otsast ära lõigata või suisa maha tappa kui too ei kuuletu või häbi teeb. Veel on neil kombeks naistel kliitorid ära lõigata, et litsiks ei läheks – traditsioonilise perekonna alustala olevat ja absoluutselt seaduslik värk. Väljaspool meie õigusruumi loomulikult.

Võtab sõnatuks, eks ole? Meenutan, et praegu on 21.sajand. Eestist mitte eriti kaugel ja mitte väga ammu olevat tavaks olnud aga pulmas pruut korralikult läbi peksta, et naine ikka oma kohta teaks ja abikaasale alluks. Peeter Esimene keelanud selle ära ja käskinud hoopis pruuti suudlema hakata nagu Euroopas kombeks.

Mõned hispaanlased väidavad, et taoline koerte kohtlemise komme on suisa sealse kultuuri lahutamatu osa ja sellest loobumine teeks kahju kogu ühiskonnale. Täielik jamajutt. Siis peaks ju ka Hispaania inkvisitsiooni taas ellu kutsuma – ajalooline traditsioon, usk ja kultuur käsikäes!

Itaallaste rõõmuks võiks kultuuri ja traditsiooni sildi all taas lubada gladiaatorite mängud ning ristilöömise, koduses Eestis aga avalikud hukkamised vähemalt Tallinna raekoja platsil. Need igati vahvad ja toredad pereüritused tooks raudselt palju pealtvaatajaid, sest see sisemine nähtamatu iha jälkuste järele pole meist kuskile kadunud. Arvate, et ei läheks läbi? Ma pole enam sugugi kindel, kui üheselt arusaadavaid seadusi ja arusaamisi nii erinevalt tõlgendada annab.