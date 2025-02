Keskkonnaagentuurile intervjuu andnud angerjas: „Loomulikult olen läbi ja lõhki eestlane, lisaks ka kuulus ja salapärane!“

Sissejuhatuseks soovin angerjale palju õnne sellise auväärse tiitli puhul ja küsin, et mis tunne on ja mis tõi võidu?

Juba loomupäraselt kavala näoilmega angerjas tänab ja lausub: „Eks ma aimanud, et nii läheb. Võiduks tuli olla nii kuulus kui ka salapärane. Pakume palju kõneainet, kaugelt enam kui näiteks mingi ümarmudil või siis trulling. Lisaks pole meie kohta kaugeltki kõik teada – kas oled näinud meid kudemas?!“.

Muigan − tema vastuses oli tõtt ja upsakust. Tõepoolest, populaarsuse indikaator „Google trends“ sedastab samuti, et angerjas on kaasnominentideks olnud võõrkalaliik ümarmudilast kümneid ja pärismaisest trullingust sadu kordi „kuumem“ otsingusõna. Ja tema salapära on teema omaette, selle kohta saabki ehk kohe rohkem teada.

Lisan veidi õli tulle ja küsin: „Kus end koduselt tunned? Elu algas sul ju tuhandete kilomeetrite kaugusel Atlandi ookeanis asuvas Sargasso meres, seejärel küll hoovustega kandudes ja ise ujudes jõudsid Euroopa rannikuni, kus sind kinni nabiti ja siia toodi. Siin ka pirtsutatakse − angerjat kõik ei söö, osad ütlevad, et oled uss. Kas oled omadele võõras ja võõrastele oma?“

Usskala kohe vastu: „No mis küsimus see nüüd siis on, loomulikult olen ma läbi ja lõhki eestlane ja mitte mingisugune võõras! Minu esivanemad on aastatuhandeid Eestimaa magevete heades kasvutingimustes elanud. Siin elamine on meie pärisõigus. See, et me Narva jõge pidi ise enam sisevetesse ei saa tulla, on kõik inimese süü! Nüüd peabki inimene jalad kõhu alt välja kerima ja seni meid sisevetesse asustama, kuni rändetee on Narva paisul meie jaoks taas lahti tehtud. Siis saame jälle ise tulla!“

Jutt kipub väga tuliseks minema, püüan veidi tuure maha võtta: „Näen, et sul on kaunis hõbedane rüü seljas. Viimati kandsid veel kollakat ja veidi kitsamat kostüümi.“ Saan ise ka aru, et „veidi kitsamat“ oli nüüd küll liiast, kuid mis sa teed – „lind on läinud lendu“…