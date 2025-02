Klassiruumi võetakse ka maod ja närilised: Kindluse Kool pälvis kõige loomasõbralikuma kooli tiitli

Kindluse Koolis võetakse kogukonnajuhi ja õpilasesinduse eestvedamisel igal aastal ette erinevaid lemmikloomadega seotud tegevusi, neist suurimateks on heategevuslik sõbrapäeva laat ja igakevadine lemmikloomapäev. Samuti on koolipere käinud mitmel korral külas loomade varjupaigas, et sealse eluoluga tutvuda.

„Ametlikus õppekavas ei ole paraku sellist programmi, mis õpetaks lastele loomadest hoolimist ja nende aitamist. Küll aga on loomad inimese elus aina tähtsamal kohal. Seetõttu oleme eriti tänulikud, et on pedagooge, kes leiavad nutikaid viise, kuidas loomade abistamise teemat koolitöösse sisse põimida. Noored on meie tulevik ja koolide tegevus võib anda väga olulise panuse Eesti loomapidamiskultuuri arengusse,“ selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Kooli kogukonnajuhi Laura Vaikma sõnul tuli algne soov varjupaigaloomi aidata laste endi poolt. „Kui kaks aastat tagasi tekkis Kindluse Kooli õpilasesinduse liikmetel idee korraldada sõbrapäeva raames heategevuslik õnneloos, avaldasid õpilased soovi, et kogutud tulu läheks just koduta loomade elutingimuste paremaks muutmiseks. Nõnda läkski ning seda lausa kahel järjestikusel aastal. Meie ettevõtlikud õpilased said meie kooli põhiväärtustest lähtuvalt ise valida, millisesse valdkonda nad panustavad ning nende otsused ja teod peegeldavad tõelist armastust loomade vastu.

Samuti korraldame igal kevadel Kindluse Kooli lemmikloomapäeva, kus külla tulevad umbes poolsada lemmiklooma koos omanikega, nende seas koerad, kassid, maod, teod, närilised ja teised lemmikud. See sündmus on õpilaste seas äärmiselt oodatud ja armastatud! Lisaks teab koolipere, et mõnikord juhtub nii, et õppekorraldusjuhi kass või haridustehnoloogi kutsikas on koolis kaasas - siis saab paisid jagamas käia! Oleme väga tänulikud tunnustuse „Loomasõbralik kool 2024“ eest,“ selgitas Vaikma.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada