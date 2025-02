Loomaarst Tiina Toomet: ära anda armas, sõnakuulelik, julge ja inimsõbralik koer

Mul on ajuti tunne, et ma ei suuda enam sotsiaalmeediat vaadata. Eks ma ole ise süüdi ka, et FB mulle kogu aeg kodu otsivate loomade pilte ette saadab. Seda saad, mida oled tellinud. Mida rohkem neid vaatad, seda enam sulle ette söödetakse. Vahepeal jõudsid minuni näiteks isegi New Yorgi kodu otsivate koerte pildid. Aga neist läksin otsustavalt mööda (ei jõua kogu maailma pärast muretseda), Eesti omi aga vaatan ja kui näen kirja UUS KODU LEITUD, on mõneks ajaks jälle süda rahulikum. Järgmise postituseni.