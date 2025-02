Kellel maja metsa sees? Tallinna loomaed teeb täna asja selgeks!

Üritus on tasuta ning kohapeal on võimalik soetada põdra-aasta T-särke, tasse ja kleebiseid. Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuse fuajees on võimalik vaadata 2024. aasta looma saarma fotonäitust. Kohvilaua katab Eesti loomaaiasõprade selts. Kohvilaud ja suupisted on soovijatele 5-eurose annetuse eest.