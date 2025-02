Kondavad oimetutena ringi ega leia und: unised siilid satuvad soojal talvel ohtlikesse äpardustesse

Siili kätte võttes ja üle vaatama asudes jõudis hoiukodu järeldusele, et 2025 aasta, uus ning keeruline hooaeg on taas algamas.

Sõiduteel joostes enda elu päästa üritanud noorukesel siilil on alates kõhu keskosast, mõlemalt küljelt kuni saba juurde okaste piirini, rebimise haavad. Vigastatud on suur hulk nahka ning osalt ka lihaseid lisaks hammustuse augud seljal.

Tornide väljakult leitud Osvaldi üle vaatamisel vigastusi ei tuvastatud. Tundus, et siil oli lumele sattunud vaid talvepesa murega. Vahepealse sooja tõttu võib pesa märjaks saada või on pesa mingil põhjusel rikutud.

Erksa ja toimeka siili näo põhjalik kontroll on väljakutse, näopiirkonna väikseimgi puudutus muudab nad okkaliseks keraks. Siil sai peale esmase ravi, kuid turse laienes põse ja lõua piirkonda. Peale paremalt näopoolelt karvade pügamist olid näha imepisikesed augukesed silmalaul, põsel ja lõua all. Need augud olid tõesti väga pisikesed, praktiliselt mittemärgatavad ning ükski ei mädanenud. Kuid see pilt tõi siiski selguse süveneva paistetuse põhjustesse, mis hammustuse haavade korral ei olegi väga harvad.