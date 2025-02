LÕBUS KÜSITLUS | Mida otsib sinu kass Google`ist, kui sa ei näe?

Kassipoegade abistamisega tegelev MTÜ Kitten Help korraldas sotsiaalmeedias oma sõprade hulgas küsitluse teemal: kui sinu kass oskaks Google’i otsingumootorit kasutada, siis mida võiks tema otsinguajaloost leida (eeldusel, et ta pole klaviatuurile magama jäänud)? Kassiomanikud paistsid üsna täpselt teadvat, millega nende kiisud arvutis tegelevad. Siin on nende vastused.