Psühholoog: koer võib inimeste peretülide ja pingete tõttu haigestuda nagu lapski

Eriarvamused ja tülidki peredes on elu osa. Ei pääse ükski vähemalt kahest inimesest koosnev seltskond olukordadest, kus üksteisest valesti aru saadakse või kus kõigis ühel meelel ei oldagi. Kui paarisuhetes tülid liiga sagedaseks ja haigettegevaks muutuvad, otsitakse õnneks juba päris sageli abi paariteraapiast ja kui paaril on lapsed, siis enamasti on mõlemad vanemad tõeliselt mures: kuidas suurte omavaheline viltu kiskunud läbisaamine lapsi mõjutab? Kas me oskame tülitseda nii, et lapsed ei kuule ega näe?