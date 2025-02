FOTOD | Romantika Tallinna loomaaias: ilvesed teevad soenguid, lumeleopardid plaanivad peenikest peret

Manul Altani, kui ta just pesakastis peidus ei ole ja oma riiulil istub, näeb üllatavalt lahke välja. Altani ja Mars on juba mõnda aega koos ning istuvad vahel lausa kahekesi ühes pesas. Ometi võib tähele panna, et praegu on „püksid naise jalas“ – Mars hoiab end tagasi ja püüab kaasale mitte teele ette jääda.