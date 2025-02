Süsi – pehme must müsteerium, kes otsib sõpra. Nelja-aastane Süsi on elegantselt must kass, kelle silmad kannavad endas elutarkust ja natuke väsimust pettumustest, mida elu talle on toonud. Süsi on küll reserveeritud ja hoiab oma tundeid esialgu vaka all, aga sügaval sisimas ootab ta kedagi, kellele avaneda.