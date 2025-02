Spetsialist teeb selgeks: millal ja millist hunti peaks inimene kartma

Kui näed hunti ning tema sind märganud ei ole, on tegemist erakordse sündmusega. Naudi hetke ja salvesta see pildile, kui võimalik. Hundist ja tema nägemisest räägitakse tänases Eestis palju, aga jätkuvalt saab tegelik kohtumine võsavillemiga osaks vähestele inimestele.

Kui näed hunti ja ka tema sind märkab, põgeneb hunt tavaliselt kiiresti, kuna teab, et tema ainus vaenlane on inimene. Hunt, nagu ka enamik teisi ulukeid, usaldab kõige enam oma haistmist. Kui tuul ei vii inimese lõhna hundini, ei pruugi ta oma teisi meeli uskuda ning võib inimesega kohtudes jääda äraootavale seisukohale.

Kohtudes hundiga jälgi hoolikalt tema olekut ja käitumist ning reageeri vastavalt sellele. Kui hunt on sind märganud, kuid tuleb lähemale, siis taandu, kuna tegemist võib olla haige loomaga. Kui soovid, et hunt ära läheks, ole nähtav ja tee valju häält.

Täna on peamiseks haiguseks, mis hundi nõrgaks teeb ja tema võimekust metsas iseseisvalt toitu hankida vähendab, kärntõbi. Kui nähtud hunt on puuduliku karvkattega ja ebaloomulikult kõhn, on tegemist haige, kärntõbise loomaga. Selline hunt on ohuks koduloomadele ning ka tema hirm inimese ees võib olla kahanenud.