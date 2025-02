VIDEO | Saaremaal hakkavad lapsi nutitelefonidest võõrutama nii ninakaru kui kui eesel

Loodusmaja mõte sai alguse peremeestelegi ootamatust tähelepanust - loomaaeda külastas kordades rohkem inimesi, kui selle rajajad algselt arvasid. „Mõtlesime, et hea, kui suvel tuleb kümme inimest. Neljakümnest tuhandest ei osanud unistadagi,“ rääkis loomaaia perenaine Mirge Arge .

Peremees Risto Ränk lisas, et uue maja eesmärk on selgelt hariduslik: sinna kogunevad lapsed ja noored, kellele korraldatakse töötubasid, loenguid ja laagreid. Koostööd hakatakse tegema koolidega, kes võivad hoones ka loodusõpetuse tunde pidada: „Mitte, et ainult küsime piletiraha ja näitame loomi. Majas sees toimub teoreetiline osa ja õues praktiline.“