Haruldane merekoletis ilmus eestlaste poolt armastatud puhkusesaare lähedal esimest korda valguse kätte ja suri

Ta selgitas, et merekiskja kasutab saagi ligi meelitamiseks bioluminestseeruvaid baktereid, mistõttu tema seljaosa helendab. Kala suu on täis üliteravaid hambaid. Tema ladinakeelne nimetus tähendab sõna otseses mõttes musta merekoletist. Musta merikuradit on kujutatud ka multifilmis „Nemot otsides“.