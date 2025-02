Eest kollased, tagant pruunid, aga loomadele käivad küll? Annetaja tõi kassidele kingiks väljaheite plekkidega aluspesu

Kassihhin tunnistas, et neile on varemgi toodud veidraid asju: „Nende kaltsude osakaal annetatud asjade hulgas on paraku päris suur. Ei saagi aru, kas osad inimesed on ise nii räpased, et kannavad ja on ka ise valmis ostma musti, katkiseid ja välja veninud riideid või mis nende peas toimub? Ilmselgelt kõlbavad müügiks vaid korralikud, puhtad ning ilusad riided. Keegi ei taha osta vanu kaltse, nende koht on siiski prügikastis.“