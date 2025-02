Kas sinu koer sobib elupäästjaks? Loe, mida oodatakse neljajalgselt veredoonorilt

Kõige esmane nõue: veredoonoriks sobiv koer peab olema terve, et vere loovutamine oleks ohutu nii talle kui ka vere saajale. Doonorkoer võiks regulaarselt – vähemalt kord aastas – tervisekontrollis käia, et tagada tema sobivus ja üleüldine heaolu.

Sobiv vanus

Koer peab olema vanuses 1–8 aastat. Liiga noored või liiga vanad koerad tavaliselt doonoriks ei sobi, kuna nende organism ei pruugi olla piisavalt arenenud või taastunud.

Piisav kaal

Koer peaks kaaluma vähemalt 25 kg. Sõltuvalt konkreetse patsiendi verevajadusest võib erandkorras kasutada doonorina ka kergemaid koeri, kuid enamasti on see kaalu alumine piir.

Tervislik seisund

Koer ei tohi põdeda kroonilisi haigusi. Kindlasti ei tohi tal olla südame-, neeru-, maksa- ja/või hingamisteede haigestumisi. Doonoriks ei sobi koer, kellel on varem olnud tõsiseid haigestumisi või kellel on olnud ulatuslik või spetsiifiline meditsiiniline ravi (nt keemiaravi), samuti ei pruugi sobida koer, kellele on omale vereülekanne tehtud.

Koer ei tohi olla nakatunud nakkushaigustega, nagu parvoviirus, leptospiroos, viiruslik hepatiit, E. coli jt. Regulaarselt peab olema tehtud parasiiditõrje (nii sisemised kui välised parasiidid).

Koer peab olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ja vaktsiin peab olema kehtiv.

Tiined ja/või imetavad emased koerad doonoriteks ei sobi – vere loovutamine võib kahjustada nii ema kui ka kutsikate tervist.

Temperament

Doonoriks sobiv koer peab olema rahulik ja sõbralik, taluma vereproovide võtmist ja suutma pikemat aega, st kuni 20–30 minutit vajalikus asendis püsida. Ärev, agressiivne, võõrastes olukordades stressialdis või kartlik koer ei pruugi doonoriks sobida.

Veregrupp

Koera veregruppi on võimalik määrata ka enne doonorvere loovutamist kliinikus kohapeal, kuid hea oleks, kui see oles eelnevalt tehtud, et vältida lisakulu niigi ajakriitilises situatsioonis. Lisaks veretüübile võivad mõned kliinikud nõuda ka muid teste, et tagada koera korrektne tervislik seisund enne vere loovutamist.

Anna koerale aega taastuda