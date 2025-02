Eestis suureneb eksootiliste loomade arv, paljud neist hukkuvad või pääsevad hulkuma

Eksootilised loomad on äärmiselt põnevad ja kindlasti pakuvad huvi igale loomasõbrale. Kuid Eesti Loomakaitse Selts juhib tähelepanu, et eksootiliste loomade käitumine ja psühholoogilised vajadused on palju mitmetahulisemad ja see teeb nende pidamise keeruliseks, kui mitte võimatuks. Eestisse tuuakse igal aastal kaubanduslikul eesmärgil tuhandeid eksootilisi loomi.