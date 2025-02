Kümned pealinlastest metsloomad saavad liikluses iga kuu surma. Tallinn tahab nad mugavamatele radadele juhtida

Väikeimetajate liikumisteid saab väikese vaevaga parandada, jättes aia alumisse serva ava, kust loom saab läbi minna. Suurimetajate liikumise tagamiseks on vajalik hoida olemasolevaid ja planeerida uusi rohekoridore, et loomad saaksid liikuda eri elupaikade vahel.

„Lähtuvalt asukohast on lahendused erinevad. Ühes kohas piisab liikumistõkke asukoha või konstruktsiooni muutmisest, kuid teises kohas võib just piirdest olla abi loomade turvalisuse tagamiseks, et nad liiklusesse ei tormaks. Kuigi üle linna on probleemkohti, mille lahendused pole lihtsad ega odavad, on vähemalt uute objektide kavandamisel pea alati võimalik leida võimalusi, et rohevõrgustiku sidusus ei kannataks,“ selgitas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse spetsialist Herdis Fridolin.