6400 eurot trahvi: agressiivsete koerte omanikke ohjav eelnõu võib seaduseks saada juba kevadel

„Eestis on tõsiseks probleemiks sagedased koerarünnakud, mille käigus saavad inimesed, samuti teised koerad viga. Selle taga on hoolimatud koeraomanikud, kelle loomad hoiavad kogukondi hirmul. Pahatihti on õnnetused hüüdnud tulles – naabrite pöördumised ei ole andnud tulemusi, kuna omavalitsustel ega politseil pole piisavalt volitusi, et kutsuda korrale neid omanikke, kes rikuvad korduvalt eeskirju. Eesmärgiks on anda omavalitsustele selged ja ühemõttelised volitused ennetavaks ja otsustavaks tegutsemiseks, sealhulgas õiguse rakendada vajadusel kuni 6400-eurost sunniraha,“ ütles Raimond Kaljulaid.

Tiit Marani sõnul on omavalitsuste käed täna hoolimatute koeraomanike korrale kutsumiseks seotud. „Üksjagu on juhtumeid, kus on üldteada, et hulkuma pääsenud koerad on kurjad ja agressiivsed, aga omavalitsus saab teha vaid selgitus- ja veenmistööd, mis omanikule mitte kuidagi ei mõju. Tegutsema saab hakata alles siis, kui keegi on juba viga saanud,“ rääkis Maran. „Trahvimine on viimane abinõu. Trahv tuleb siis, kui inimesega rääkimine, selgitamine, menetluse alustamine ja ettekirjutused ei aita.“