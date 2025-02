Mati Kaal: kana tegelik koht on metsaserval puu otsas, kus ta iga pereliiget nägupidi tunneb

Pikaaegse loomaaiajuhi kogemusega Kaal rõhutas MTÜ Nähtamatud Loomad poolt korraldatud veebiseminaril „Kas puuris on loomade heaolu võimalik?“, et inimeste meeled on palju töntsimad kui teistel elukatel: „Inimesed ei märka seda, et loomad on kindlalt ära märgistanud selle piirkonna, kus nad tegutsevad. Suuresti sõltub see muidugi toidubaasist, aga ka sellest, kuidas seal on tagatud nende muud geneetiliselt määratletud vajadused. Loomi ei sega see piire, mis nende ümber on seatud - seda käsitlevad nad pigem turvarajatisena ja märgistavad selle. Et nad on tehistingimustes, see neid tegelikult ei häiri,“ selgitas ta.

Üks osa loomade käitumisest on liigispetsiifiline, teine osa see, mis nad juurde õpivad, rääkis Kaal, kelle sõnul on kanad väga intelligentsed ja hea mäluga linnud. „Muuta saab ainult õpitud osa, mis on väga oluline, aga ei muuda grammi eestki geneetiliselt ette määratud liigispetsiifikat,“ lausus Kaal

Kaalu sõnul on puna-džunglikanade meelispaik metsaserv või lagendiku ääres paiknev võsastik. „Seal elavad nad perekondlike seltsingutena, kus on paar kuni paarkümmend, mõnes soodsas kohas isegi kuni nelikümmend isendit. Seal võib olla isegi viis-kuus kukke, aga üks kukk on boss, kes seda seltskonda dirigeerib. Nii kukkedel kui kanadel on eraldi võimuastmestik ja seda arvestatakse absoluutselt kõikides nende tegemistes,“ kirjeldas ta ja lisas, et suures kanakarjas tunnevad kõik tegelased üksteist ja teinekord ka naabrikarja isendeid.

Looduses elavate džunglikanade päev algab alla laskumisega ööbimispaigast - puude võrastikest. Seejärel kohendavad sulestikku ja hakkavad tublisti pinnases siblides otsima söödavat. Käiku lähevad nii marjad, seemned, tõugud kui väikesed roomajad ja pisinärilised.