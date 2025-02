INTERVJUU | Eestimaa Uhkuseks pärjatav koerapäästja: vandumine käib 24/7, ühe sõimaja andsin kohtusse

Nädala pärast võib MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg korraks kummikud jalast heita, et Kilingi-Nõmmest Tallinna sõita ja TV3 galal auga välja teenitud Eestimaa uhkuse tiitel vastu võtta. Päriselt puhanud ei ole naine, kelle iga päev algab kell kuus hommikul ja lõpeb südaööl, saanud seitse aastat. Selle aja jooksul on tema hoole all olnud sadu vanu ja hädiseid koeri, keda keegi teine ei taha ja kelle nimel on ta valmis kasvõi läbi halli kivi minema.