Sajad pekstud vasikad kokku litsutuna ühest Euroopa otsast teise? Elustransport ajab loomakaitsjatel kopsu üle maksa

Loomakaitseorganisatsioonid kutsuvad ettevõtet aru andma, miks nad transpordivad loomi pikki maid, tekitades tohutult kannatusi juba viimased 30 aastat, ning lõpetama see ebaeetiline tegevus. Tegemist on ühe suurima ettevõttega, mis tegeleb elusloomade pikamaatranspordiga.

Näiteks paljastas 2023. aastal Iiri „RTÉ Investigates“ episoodis „Dairy’s Dirty Secret“ („Piimatööstuse räpane saladus“) juhtumi, kuidas Stena transportis loomi Euroopast Iisraeli. Kaadrid näitavad, et vasikaid peksti ning kõrvu- ja sabapidi veoautodest välja lohistati. Samuti näidati, kuidas surnud vasikad jäeti elusloomade sekka. Tingimused veoautodes on niivõrd kehvad, et vasikatel ei ole isegi ruumi pikali visata, kuna kolmele korrusele on kokku pressitud kuni 300 vasikat.

Samas ei pääse kannatustest ka Eestist pärit loomad. Olnud nädalavahetusel tuli meedia vahendusel avalikkuse ette juhtum 265 Eestist Itaaliasse teel olnud vasikast , kelle pidamistingimused olid niivõrd kehvad, et üks loomadest oli teekonnal juba surnud ning mitu neist lebas liikumisvõimetult furgooni põrandal.

Juhtum jõudis arutelule ka 11. veebruaril toimunud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi infotunnil , kus toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk sõnas, et ideaalses maailmas pikamaatransporti elusloomadel ei peaks ilmselt üldse olema, aga siin tuleb leida kompromiss. Teemat arutati juba ka Euroopa Liidu tasandil.

„Julmus, mis toimub põllumajanduses, on suuresti tarbija eest peidetud,“ sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Tekib küsimus: kui palju juhtumeid peab meediasse jõudma, et me ühiskonnana päriselt aru saaks, et siin on midagi väga valesti? Need juhtumid ei ole erandid, vaid elusloomade pikamaatranspordi reaalsus.“