„Tegin nalja, et kas sa ei näe oma tuka alt!“ Dexter jäi ootamatult täiesti pimedaks, ometi on tal pool elu ees

„Mina ei saanud sügisel isegi aru, miks Dexter enam jalutama ei taha tulla. Nii rumal koeraomanik olin, et arvasin, et koer on laisk, aga teine lihtsalt ei näinud,“ tunnistab koera perenaine Eveliis, kes oletab, et nägemise kaotuse taga võib olla eelnevalt põetud borrelioos. „See kõlab ju loogiliselt. Igatahes kinnitas silmaarst detsembris, et Dexter on täiesti pime.“

Kaed kahtlustas esimesena groomer, kelle juures Dexter kaks korda aastas endale linnapoisi soengut teha laskmas käib. „Me oleme teinud nalja, et kas sa ei näe oma tuka alt, kuid ma ei osanud aimata pimedust enne, kui groomer kaed märkas. Ma olen end küll ja veel süüdistanud, et silmi varem ei kontrollinud, aga ausalt, ma ei osanud selle peale tulla. Ta käib regulaarselt arstil,“ nendib Eveliis.

Nüüdseks on koer pime olnud kolm kuud. Opereerida saab teda vaid välismaal ning operatsiooni tagajärjel on tõenäosus nägemine taastada isegi 90 protsenti.

„Kui vaadata edusamme, mida on teinud nii tema kui ka me ise, siis pole kahtlustki, et aja jooksul läheb see kõik lihtsamaks, kuid siis tulid need hetked, kus ma vaatasin teda ja mul hakkas tast lihtsalt nii kahju. Praegune olukord võtab mängulusti talt ära. Ta on ju täitsa „kutsikas“ veel! Kui ta oleks vanem, siis poleks hakanud operatsiooni peale isegi mõtlema, aga tal on vähemalt pool elu veel ees ja nii suure koerana on see pimedus ikkagi raske. Ma nägin loomaarstil, kuidas ta õhinaga jooksis ühest uksest sisse, teisest välja, siis läks segadusse ja tardus. Mida sa teed 65 kilo kaaluva tardunud koeraga?!“ arutleb perenaine.