Paharett Valentino jõudis naabritel närvid korralikult tuksi keerata, nüüd tuleb tal munad maha võtta

Valentino jäi esialgselt leidjatele silma keldris, kus ta kastreerimata isasena korralikult märgistas. Siis lõhkus ta ära rõdul oleva kassivõrgu, et pere enda kassid saaksid turvaliselt värsket õhku hingata. Ja otse loomulikult urineeris ta ka lasteaias liivakastides ..

Valentino on nooruke isane kassipoiss, kes on loomulikult kastreerimata. Ta omab küll kiipi, kuid see ei ole registris ning keegi tema vastu huvi tundnud ei ole..