Trammijuhist loomapäästjaks: Marika süda kuulub merisigadele, tema hoole all on elanud üle 200 looma

Marika toimetab lisaks varjupaigale ka PetCity kiirabi loomakliinikus, kus ta töötab väikese koormusega, enamasti nädalas korra. „Loomakliinikus on töötempo väga kiire ja telefon heliseb kogu aeg. Töö on huvitav ja saab hästi palju uusi teadmisi. Olen õppinud tegema loomade tervise triaaži – tervisliku seisundi hindamist, kas loom peab kohe abi saama või kannatab abiga veidi oodata. Tänu loomakliiniku tööle tean rohkem loomatoitude ja ravimite kohta. Minu jaoks on see kõik väga oluline info, mida saan jagada ka teistega.“

Marika tööülesanne on lisaks vabatahtlike leidmisele ka hoiukodude koordinaatoriks olemine ja kodude otsimine probleemsetele või haigetele loomadele, mida ta ise peab raskeks tööks, sest selles on palju muresid.

Marika töötab hetkel loomade varjupaiga üldosakonnas täiskohaga vabatahtlike koordinaatorina. Tema peamised tööülesanded on uute vabatahtlike leidmine, suunamine ning koolitamine. Marika tegeleb ka vabatahtlikele mõeldud ürituste ja koolituste korraldamisega. „Mulle meeldib inimestega suhelda, jagada oma teadmisi, et selle kõige abil aidata loomi. Pean oluliseks, et vabatahtlikud tunneksid ennast hästi ja meeskonnaliikmena. Vabatahtlikud on väga suure südamega inimesed.“

Marika räägib, et kõigepealt ta töötas Tallinna loomade varjupaigas administraatorina aastatel 2016-2017, seejärel oli varjupaigast eemal ja kolm aastat tagasi sai temast taas Varjupaikade MTÜ töötaja. „Mulle meenuvad administraatoritöö ajast Tallinna loomade varjupaigas esimesena mõned loomad. Näiteks kolmevärviline kassipoeg Õnne, kes oli esimene loom äsja avatud Tallinna varjupaigas. Töötajatega koos panime kassipojale sellise nime, et ka varjupaigal oleks õnne ja edu. Tallinna loomade varjupaigas on aastatega palju muutunud. Kõik on läinud hästi süsteemseks ja ikka paremuse poole.“

Marika Algpeosi sõnul sai tema teekond Varjupaikade MTÜ juurde alguse palju aastaid tagasi: „Tegelikult sattusin varjupaika tööle läbi tutvuse, sest teadsin mitmeid inimesi Eesti Loomakaitse Seltsi kaudu. Kui 2016. aastal kuulsin, et Tallinnasse tuleb uus loomade varjupaik, siis olin väga rõõmus. Mõtlesin, et see võikski olla minu unistuste töökoht.“

Marika lisab, et PetCity usaldas talle ühe koolituse korraldamise ja tal on võimalus ennast proovile panna koolitajana. „Pakun näriliste ja küülikute pidamise veebipõhist individuaalkonsultatsiooni. Koolitusel saab teada näriliste ja küülikute pidamistingimuste kohta ja teadmisi, kuidas pisinärilisi toita ning hooldada.“

Marika sõnul on ta saanud võimaluse töötada just seal, kuhu on soovinud tööle asuda ja viimastel aastatel on kõik tööd seotud loomadega, mis on tema jaoks eriti oluline. „Olen töötanud ka PetCity loomapoes, kus käin mõnikord vajaduse korral endiselt abis. Ainult loomaaias pole veel töötanud,“ naerab ta.

Marika arvates jõuab ta mitmes kohas töötada ja palju teha, sest on hea ajaplaneerija. „Aga kui teed tööd, mis sulle tõesti meeldib, siis ei ole see ju liigne koormus. Mulle meeldib teha kõike, mida ma teen ja ma ei tunne, et see oleks minu jaoks väsitav.“

Varjupaikade MTÜ Marikast: loomade heaolu on parimates kätes Varjupaikade MTÜ iseloomustab Marikat kui alati rõõmsameelset inimest. Marika on suur loomasõber ja abiline kõigile, nii väikestele kui ka suurtele neljajalgsetele. Tänu aastatepikkusele loomade aitamise kogemusele on tal palju erinevaid olulisi teadmisi ja oskusi oma valdkonnas ning ta jagab neid meelsasti ka teistega. Ikka loomade aitamise nimel! Marika on suurepärane suhtleja, kes on loonud tihedad sidemed meie hoiukodudega ja on nende jaoks alati kättesaadav, ükskõik mis kellaaeg ka poleks. Tema pühendumus ja kättesaadavus 24/7 annavad kindluse, et loomade heaolu on alati parimates kätes. Marika on alati rõõmsameelne ja positiivse suhtumisega inimene.

Lisaks palgatööle tegeleb Marika vabatahtliku tööga Eesti Loomakaitse Seltsis ja on olnud vabatahtlik juba üksteist aastat. „Ma teen Eesti Loomakaitse Seltsis erinevaid töid. Näiteks vastan venekeelsetele kõnedele ja käin intervjuusid andmas meediaväljaannetele, kui on vaja vene keeles rääkida. Veel tõlgin tekste eesti keelest vene keelde ja vajaduse korral käin kontrollkäike tegemas. Pakun hoiukodu erinevatele loomadele ja osalen üritustel. Töötasin Eesti Loomakaitse Seltsis neli kuud hädajuhtumite juhina, ka selline kogemus on mul olemas.“

Hoiukodu 200 loomale

Marika räägib, et ta on hoiukodu pakkunud väga paljudele loomadele ja lindudele nii Eesti Loomakaitse Seltsi kaudu kui ka iseseisvalt. „Ma arvan, et olen hoiukodu pakkunud kuskil kahesajale loomale. Minu juures on olnud küülikud, merisead, rotid, deegud, lembelinnud, viirpapagoid, kassid, koerad, kassipojad, liivahiired, tšintšiljad, tuvi, varesepoeg, oravapoeg ja kilpkonn. Varesepoja leidsin linnaliinibussist, viisin koju ja andsin edasi Eesti Metsloomaühingule.“