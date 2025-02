Nagu prügi: naine viskas üle ukse tagasi tulekahjus kodu kaotanud ja korduvalt väntsutatud kassi

Hõbehalli kasukaga Hera sattus MTÜ vaatevälja esmakordselt viis aastat tagasi. Kiisuneiu tehti pealaest jalatallani korda ja õige pea õnnestus talle leida ka omanik.

Möödus mitu aastat, kuni kassi adopteerinud pere palus MTÜl Hera tagasi võtta - ootamatult oli maha põlenud maja, kus nad elasid. Uude üürikorterisse, kuhu olude sunnil koliti, polnud koduloomad aga teretulnud. Nii sattuski Hera tagasi kassituppa, kust ta õige pea suurte lootustega uude koju saadeti. Seal jõudis ta elada kaks aastat.

Viimane omanik võttis Cats Helpiga ühendust paar kuud tagasi. „Ta teatas, et soovib Herast loobuda, kuna tal on rasked ajad ning kaks kassi on talle liig. Me püüdsime teda nõustada ja toetada ning abiks olla, samuti aru saada, mis täpsemalt siis mureks on ning kuidas me saaks teda aidata, et Hera saaks oma kodus edasi elada või vähemalt sealt otse uude koju liikuda. Aga omanik oli kirja teel väga napisõnaline ning vastuseid ei tulnud,“ rääkis MTÜ esindaja Liivi Kassihhin.

MTÜle kinnitas naine korduvalt. et Hera on väga hea kass ning teinud kodus läbi suure arengu. „Ei tulnud pilte ega midagi muud, mis aitaks kassile uut kodu otsida. Mitu korda rõhutasime, et see oleks Herale kohutav, kui ta peaks tulema kassituppa tagasi ning meil on siin hetkel niigi ülerahvastatus. Paistis, et omanikku see väga ei huvitanud ning ta otsustas lihtsalt suvalisel hetkel kassi meile kassituppa visata. Inimene helistas, et ta on kassitoa värava taga ning palus värava avada. Me ei saanud esialgu aru, kes see on - kas ehk mingi ootamatu külaline? Oligi ootamatu külaline, aga kassiga.“ oli Kassihhin nördinud.