VIDEO | Sel laupäeval ootavad Tallinna loomaaia jääkarud külalisi, tule vaata kaksikute vahvat lumemöllu

Kell 11-12 räägitakse jääkarubasseinide juures, kuidas erineb jääkarude elu loomaaias ja looduses. Kõik huvilised saavad infolauas oma käega ohutult jääkaru karva silitada, mikroskoobi all seda uurida ja küüniseid vaadata.

Kell 11:30 saavad süüa jäämõmmid Inuk ja Imaq ning jääkarude toidulauast räägib loomakasvatusnõunik Anne Saluneem . Tallinna loomaaias elab kolm jääkaru, kuid jääkarupäeval kõiki meie jääkarusid kahjuks ei näe, sest Friida on sel päeval hambaarsti juures.

Rahvusvahelist jääkarupäeva korraldab Tallinna loomaaed koostöös Eesti Polaarklubiga. Liigikaitsetoodetega on jääkarumajas kohal liigikaitsebutiik Lutreola. Tallinna loomaaia jääkarude vaderid on Admirals Markets ja Limestone Factories of Estonia OÜ.