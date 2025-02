Millal on koer vana ja kuidas sellest aru saada? Esimesed märgid võivad ilmneda varem, kui arvad!

On teada, et ema hoolitsusel on suur tähtsus koera turvatunde, stressitaluvuse ja suhtlemisoskuse arengus. Kutsikaeas on ka keskkonna stiimulirikkusel ja võõrutamisel enne uude koju minekut suur isiksust kujundav mõju. Kutsikas peaks juba koerakasvataja juures omas tempos tutvuma mitmesuguste keskkonnast tulenevate ärritajatega, kuid pääsema soovi korral alati tagasi ema kaitse alla. Eraldamine pesakonnast peaks toimuma järk-järgult, et ei kutsikas ega ema kogeks lahkuminekut stressirohkena.