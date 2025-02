Tartu ülikooli teadlane: juba mõnepäevane tibu oskab viie piires arvutada ja minuteid lugeda

Teadlane tõi näite enda ja kolleegide lemmiklinnust: „Kalakajakas nimega PBP1 on mulle väga hea tuttav - ma uurin teda ja tema kaaslasi Matsalus merelindude pesitsuskoloonias. Oleme uurinud, mille järgi nad valivad oma pesitsuskoha, millest sõltub nende pesistusedukus, kui palju nad puutuvad kokku merereostusega ja kuidas reostus neid ja nende tibusid mõjutab.“

Teadlaste igapäevane viibimine koloonias tähendab seda, et linde õpitakse sügavuti tundma ka indiviididena. P8P1 eristub teistest lindudest oma julguse poolest - inimesi ta ei karda. Uuringu vältel on kajakatega tehtud ka katseid, mille tulemusena on selgunud, et igal neist on oma iseloom. „Mõni neist on kartlik, mõni hulljulge, aga P8P1 on hästi rahulik. Kui me tema pesale läheneme, siis ta ei tõuse oma munade pealt üles. Kui oleme päris pesa kõrval, ta võibolla tõuseb korraks püsti ja istub jälle munade peale tagasi,“ kirjeldas Sepp.

Linnu ajalugu uurides selgus, et sama kivi ja puhma juures on ta pesitsenud üle kümne aasta järjest ning samas kandis isegi kunagi koorunud. „Ta valis oma pesa selle järgi, kus ta ise väikese niiske tibuna munast välja tuli. Kui ta võtab endale naise - ja tal on olnud juba kaks abikaasat - siis ta alati kutsub oma naise enda pesakohta elama. P8P1 on niivõrd paigatruu, et ta tahab alati just selles kohas pesitseda. Mõlemaid abikaasasid on ta veennud just selle sama mätta juures pesitsema,“ selgitas ta.

Sepa sõnul tähendab see, et igal linnul on oma isiksus, lugu, pere ja mälestused, mis mõjutavad üht või teist otsust. Need kõik on samamoodi ka inimesele loodusest kaasa antud. Ta rõhutas, et linnule näkku vaadates ja tema kehaasendit jälgides saab linnu meeleolu kohta palju teada ilma, et sõnu vaja oleks.