UKRAINA SÕJAPÕGENIKU LUGU | Vanas kodus omandatud viisakad kombed on siiani alles, neist ma ei loobu

Ma ise ega keegi teine ei tea tegelikult, kui vana ma täpselt olen. Loomaarst vaatas mu hambaid ja ütles, et umbes nelja-aastane. Olen peaaegu haski, aga mul on natuke suuremad kõrvad ja väiksem keha kui selle tõu koertel tavaliselt. Üks on kindel: lumi meeldib mulle tohutult! Seetõttu on eriti tore, et leidsin oma kodu just Eestis.