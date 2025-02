VIDEO | Karvased kaisuloomad võtavad kolmveerand tundi hoogu, siis võib neid kallistada

„Selleks, et alpaka lubaks ennast kallistada, pead olema 45 minutit ühe loomaga. Kui sa tuled, siis esmalt oled sa tema jaoks võõras. Kui sa temaga tuttavaks saad, istub ta sinu juurde maha. Siis võid teda kallistada ja katsuda. Talle ei tekita üldse mingit probleemi ka see, kui teda pea pealt puudutad,“ selgitab farmi peremees Andres Vainu, kelle sõnul järske liigutusi looma lähedal siiski teha ei maksa: „Nende nägemisväli on oluliselt väiksem. Nad näevad hakitult.“