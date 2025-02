Käes on hundikuu: miks just nüüd on võsavillemeid senisest rohkem näha ja kuulda?

Juhtisasele on see muidugi kaunis väsitav aeg ning ta võib märgatavalt kaalu kaotada. Aga olgem ausad, üks nädal ilma toiduta on hundi jaoks lapsemäng. Eriti kuna varasematel kuudel on kõrgendatud toidukonkurentsi kaudu enda füüsilist vormi tugevdatud - nii juhtemane kui -isane on paaritumishooajaks oma parimas vormis.