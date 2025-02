Kassi norskamine ei tähenda tingimata terviseprobleemi . Võib juhtuda, et ta magab lihtsalt nii lõdvestunult ja rahulolevalt, sest sinu juuresolek teeb talle head.

Kahjuks ei ole aga kõik norskamise põhjused sedavõrd süütud. Üsna tihti on norskamise põhjuseks hingamisteede haigused. Neist ohtlikuim on nn kassinohu, mis kurnab eriti kassipoegi. Kui märkad lisaks norskamisele ka teisi sümptomeid nagu vesine eritis ninast ja silmadest, isutus või ülemäärane väsimus, on põhjust loomaarsti poole pöörduda.