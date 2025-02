Noorel väikesel Fufikul avastati ohtlik terviseseisund

Fufik on väike, habras, õnnetu ja murelik kassikene, kes heade inimeste abi. Fufik ei ole Pesaleidja juures üldse kaua olnud, kuid juba on selge, et tema üpriski noore ea kohta on tal üks suur mure - igemed tugevalt punetavad, tõenäoliselt parodontiit - ta vajab kindlasti hambaprotseduuri.