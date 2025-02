Täna on üleilmne jääkarupäev. Rahvusvaheline organisatsioon Polar Bears International valis 27. veebruari seepärast, et emakarud magavad praegu koos poegadega rahulikku talveund. Pole veel karumuresid ees seisva raske soojaperioodi eel. Allpool on neist vägevatest tegelastest mõned põnevad faktid.