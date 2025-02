Statistika näitab, et lemmikloomad satuvad talvel just sellistesse õnnetustesse

Talv ei tähenda, et inimesed peaksid koos lemmikloomaga kevadeni kodus istuma, sest liikumine on kasulik ning ühised tegevused pakuvad loomaomanikule ja lemmikule palju rõõmu.

Külmal ajal mõjutavad lemmikloomi väga palju nii ilmaolud kui ka teed, millel liigeldakse. If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kait Raudsepa sõnul võivad ühistest retkedest kujuneda nauditavad tunnid, aga kahjuks ka halvad kogemused, kui omanik ei jälgi looma heaolu. Lemmikloomakindlustuse statistikast on näha, et talvel tuleb tihti ette teatud tüüpi õnnetusi ja vigastusi.

„Kui väljas on väga külm, mõjutab see eriti väiksemaid loomi. Kindlasti tuleb hästi ettevaatlik olla kiilasjääl või üldse libedates kohtades liikudes ning vältida seal jooksmist, sest ka koerad kukuvad ja saavad vigastada. Isegi esmalt süütuna näiv kukkumine võib lõppeda koera põlveliigeste ristatisideme rebendiga, mis on väga tõsine vigastus. Aga ka soolatud tänavad tekitavad käppades allergilisi reaktsioone ning terav graniitkillustik lõhub koera käpapadjandeid,“ selgitas Raudsepp.

Seega pane väljas käies kindlasti tähele, millisel teel te lemmikloomaga liigute. Lisaks kiilasjääle, graniitkillustikule ja soolale võib loomi segada ja neile probleeme tekitada isegi lumi. See puudutab ennekõike suuri koeri, kelle käpapadjandite vahele jääv lumi võib muuta looma liikumise ebamugavaks või lausa valulikuks. Et loom tunneb end ebamugavalt, võib märgata näiteks sellest, kui ta soovib tihti peatuda ning proovib käppade alla sattunud lund ise hammastega ära tirida.

„Kui märkad, et su koer hakkab lonkama ja proovib seisma jääda või et teda segab midagi käppade all, on mõistlik sellele tähelepanu pöörata ja vajadusel jalutuskäik lõpetada. Kuigi tavaliselt on jalutuskäigud lemmikloomadele meeldiv tegevus, tasub looma siiski jälgida, et kõndimine tema jaoks ebamugavaks ei kujuneks,“ lisas Raudsepp.