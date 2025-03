INTERVJUU ja GALERII | Eestlasest polaarkaptenile meeldib jääkarusid pildistada

Polaarpiirkonnad on ühed viimased maailma osad, kust võib leida puhast, puutumata loodust. Võiks ju arvata, et mis seal ikka peale lume ja jää leidub, aga see elusloodus, kõik need loomad, kes on sinna kokku tulnud, teevad polaaraladest eriti huvitava elamuse loodussõpradele. Lisaks pakuvad polaaralad mulle laevajuhtimises väljakutseid, mida mujal maailmas ei leia. Alustasin kunagi eesmärgiga käia ära Antarktikas ning peale seda kuhugi soojematele aladele tööle minna. Just see loodus ning karmid olud köitsid mind sedavõrd, et ka 13 aastat hiljem ei suudaks ma ette kujutada, et midagi muud tahaksin teha.

Polaarkapten tähendab inimest, kellel on pikaajaline kogemus polaaraladel laeva juhtimises. Olen teinud üle 100 ekspeditsiooni nii Antarktikasse kui ka Arktika erinevatesse osadesse - Teravmäed, Gröönimaa, Kanada Arktika, Loodeväila jne. Tegemist ei ole teadusekspeditsioonidega, kuigi ka seda on ette juhtunud, laevade põhiline eesmärk on viia turiste nende polaaraladega tutvuma. Kapteni peamine töö ongi leida koos ekspeditsioonijuhiga parim võimalik plaan, kuhu täpsemalt minna ning mida teha, seda kõike ohutult ning parimat võimalikku elamust pakkudes.

Kliimasoojenemist võib kõikjal maailmas näha, kuid eriti hästi on see nähtav just polaaraladel liustike taandumisega ning seda jah, absoluutselt, see on silmaga hoomatav. Lisaks näeb ka Arktikas ka merejää taandumist rohkem põhjapoole. Viimane tekitab keerulisi olusi just jääkarudele, kes paakjääl endale toitu kütivad.

Kuidas oled jääkarudega kohtud? Kas mõni kokkusaamine on olnud ka soovimatu või lausa ohtlik?

Jääkarusid näeme me pidevalt ning nendega kohtumine on Arktikas reisijatele kindlasti üks toredamaid kogemusi. On olnud näiteks olukord, kus laev oli jääs ning jääkaru pani oma esikäpad laeva kere vastu ning ajas end sirgu üritades võimalikult kõrgele venitada, et saada veidi paremat aimu, mis või kes meil laeval on. Siin midagi ohtlikku ei olnud, laeva parras oli selleks piisavalt kõrge.

Arktikas maal käies on meil aga väga kindlad protseduurid ja reeglid, mida me peame järgima ning see peaks välistama ohtlikke kokkusaamisi. Ette on küll tulnud seda, et kui mõni jääkaru on ootamatult kusagilt nurga tagant välja tulnud, oleme pidanud reisijad laevale evakueerima. Selleks on juba eelnevalt tehtud riskianalüüs ning ka sellega arvestatud, et reisijate evakueerimiseks piisavalt aega jääks. Lisaks on meil väljaõpetatud giidid, kes on varustatud erinevate vahenditega, et jääkaru vajadusel eemale peletada ning viimase häda korral on nad ka varustatud relvadega. Ilma nendeta ei tohi ega saa laevast Arktikas maale elu uurima minna.

Oled ühtlasi hobifotograaf, mis sind inspireerib?

Inspiratsiooni pakubki loodus ise. Ma ei ole kunagi väga nautinud inimeste pildistamist, kuna inimene kipub poseerima, loom seda ei tee ning leida just see õige ajastus, kus jääkaru, vaal, hüljes või pingviin end näitab, ei ole lihtne. Kui lõpuks selle pildi kätte saad, siis pakub see uskumatut rahulolu. Samuti maastikufotod õige valgusega ja jääämäed, millest ükski kunagi ei kordu, on midagi sellist, mida kusagil mujal maailmas näha ei saa ning jagada seda kõike teistega, pakub samuti rõõmu.

Pikemalt olen kirjutanud polaarturismist hiljuti ilmunud raamatus „Nabakirjad 2 ehk teadusrännakud Arktikasse ja Antarktikasse“, kust võib lisaks lugeda veel 28 teise autori polaarseiklustest.

Isiklikult on võimalik kuulama tulla ja kohtuma 9. märtsil kl 13:00 jääkarudele pühendatud vestluspäeval Jäääaja Keskuses.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada