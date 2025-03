Lemmikloomaga liikudes heasse vormi!

Oluline rattaga sõitmisel ja ka lihtsalt jalutades lemmikloomaga või ilma, on nähtavus. Seega on vaja helkureid selleks, et olla liikluses nähtav. Kui jalgrattal on tavaliselt helkurid juba küljes (ja neid võib sinna veel juurde lisada), siis jalgrattur võiks endale selga panna riietuse, mis on autojuhtidele hästi näha. Samuti tuleks mõelda oma lemmiku nähtavuse peale, sest pika rihmaga koeraga jalutades ei pruugi lähenevatele autodele koer ega tema rihm nähtav olla. Koertele müüakse Kaup24 veebilehel helkureid, samuti on helkuriga koerarihmasid, mida pimedal ajal kasutada võiks. Väiksemate koerte puhul võib kasutada ka lemmikloomadele mõeldud riideid, mis on samuti helkuritega varustatud. Suurematele koertele on mõeldud helkuritega vestid, mis on ka vee- ja tuulekindlad ehk neil on tegelikult mitu funktsiooni.