Magama panekuks kliinikusse toodud Mia palub uut võimalust

Täpselt aasta tagasi, 1.märtsil lahkus ju mäletatavasti mu koer Nõpsik ning küllap just tema saatiski pilvepiirilt sõnumi, et aitab laisklemisest, võta kõne vastu ja torma Miale appi! Muide, nägin Nõpsu üle jupi aja täna vastu hommikut uneski – olime loomulikult taas kuskil reisul ja tormas teine koos Ruudiga mingist liivakünkast alla. Korraga koerad kadunud ja läksin asja uurima – olid jäänud veesilma taha lõksu ja ei saanud sellest üle ega ümber. Tiigikeses ujusid aga kaks kilpkonna!? Tere tali! Haarasin Nõpsiku sülle ja tulime üles. Ruudi sai omal jalal hakkama. Veider, aga igati vahva ja tore unenägu oli. Huvitav, mida see küll tähendada võiks?

Olgu sellega nagu on, aga nüüd hopsti antud loo peategelase juurde tagasi. Mia on nii sinivereline kui veel olla saab ja näitustel osalemine pole talle teps mitte võõras tegevus. Kõik märgid näitavad, et tema eest hoolitseti imehästi ja arvatavasti ei tundnud ta kunagi armastusest ega kodusoojusest puudust. Miks siis ometi nii hea peremees oma koerakesest loobus? Maski taga südametu julmur ja kalk mölakas tegelikult? Ei-ei, kaugel sellest ja antud kurblool on hoopis inimlikumad põhjused. Mial nimelt on krooniline kõhulahtisus ja kui see peale tuleb on loomake täitsa sirakil. Loogiline. Ka põie ning kuseteedega on mingi suur jama lahti, mida vaatamata korduvatele arstivisiitidele korda pole suudetud teha. Nii ongi loom vaevas ning nõuab nii päeval kui öösel iga natukese aja tagant jalutuskäiku. See käib aga peremehele väga üle jõu ja kogu maja haisevat vaatamata Mia mähkmete kandmisele kui pesuehtne laut.