Hundipulmad täies hoos! Millist piinlikku olukorda võivad teised soed noorpaari kiusamiseks ära kasutada?

Kuigi hundiemand indleb tavaliselt vaid nädala (või vähem) veebruarikuus , kurameerib hundipaar usinasti juba kaks kuud enne indlust. Hundid moodustavad monogaamseid paare, kelle puhul nii ema kui isa hoolitsevad järglaste eest kuni nende täisealiseks saamiseni. Seetõttu on paarisuhte tugevdamine huntide jaoks väga oluline ning kurameerimine just seda eesmärki täidabki.

Kurameerimiskäitumine on huntidel vormilt sarnane koerte kurameerimisega. Väljavalitud magavad üksteisest kuni meetri kaugusel (ehk märksa lähemal kui peale paaritumist) ning liiguvad palju koos, sageli külg külje kõrval või end lausa üksteise vastu surudes - mõni paarike on vaat et lakkamatus füüsilises kontaktis. Miilustatakse üksteisega ninasid kokku hõõrudes ja üksteise koonusid lakkudes.