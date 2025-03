FOTOD | Madeiral puhkamas käinud turistiga reisis koju kaasa kohalik sisalik

GSPCA juhataja Steve Byrne teatas, et Maximillioniks nimetatud sisalikul läheb väga hästi ja nad loodavad leida talle uue kodu. Maximillion oli tema sõnul üle elanud paar seiklusliku päeva ning need talle tõen’oliselt viga ei teinud. Byrne lisas, et sisalik on umbes 13 cm pikk ja teda hoitakse karantiinis, kuni tema tervist hinnatakse.