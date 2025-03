Uus operatiivüksus hakkab Eesti loomamaailmas korda looma, et senised kaebused ümber lükata

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori Raimo Heinami sõnul on loomade heaolu ameti üheks oluliseks prioriteediks, mis vajab veelgi fokusseeritumat võimekust. „Loome eraldi operatiivüksuse, mis hakkab tegutsema iseseisvalt ning üle Eesti. Üksuse liikmed ei hakka kuuluma ameti regioonide koosseisu, vaid tegutsevad ühtse meeskonnana, et jõuda vajadusel igasse Eesti külla ja lahendada loomade heaolu juhtumeid otsusekindlalt,“ kirjeldas Heinam.

Uue üksuse loomiseks ei looda täiendavaid teenistuskohti, vaid sisemiselt korraldatakse töö ringi. „Lähiajal kuulutame välja avalikud konkursid, et üksusesse leida vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakutega teenistujad, kelle ülesandeks on operatiivne reageerimine aga ka juhtumite kiire menetlemine,“ lisas Heinam.

Heinam toob välja, et ametile on viimastel aastatel ette heidetud loomaheaolu juhtumitele reageerimise ja menetlemise aeglust ning vähest tõhusust. „See on kindlasti esimene samm, et vastata ametile seatud ootustele.“ Ühtlasi jätkab amet eestimaalaste teadlikkuse tõstmisega. „Eelmisel aastal korraldas amet loomade heaolu teavituskampaania „Tee teadlik valik!“. Selle teavitusega jätkatakse ka sellel aastal, et kasvatada tänaste ja tulevaste loomapidajate teadlikust,“ rõhutas Heinam.