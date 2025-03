Viimane aeg hüvasti jätta! Tallinna loomaaia legend valmistub Eestist lahkuma

Friida on kogu oma elu elanud Tallinna loomaaias – ta on siin sündinud, üles kasvanud, kaaslasi leidnud ja pojad saanud. Kõik, kes tahavad veel Friidat näha, saavad veel kuu aega minna Tallinna loomaaeda teda vaatama!

Jääkarude kolimine ühest loomaaiast teise toimub Euroopas Euroopa ohustatud liikide paljundusprogrammi (EEP) soovitusel. Paljundusprogrammi eesmärgiks on liigi säilimine, mistõttu tuleb jääkarude populatsiooni Euroopa loomaaedade vahel majandada. Tallinna loomaaed on osa sellest suuremast süsteemist ja seetõttu peame ütlema head aega palavalt armastatud Friidale.

„Kuigi see on meile kurb, et Friida Tallinna loomaaiast lahkub, on tal kindlasti uues elukohas tore. Loomaaia loomade jaoks on keskkonnavahetus positiivne rikastus, mistõttu ei ole üldse halb, kui aeg-ajalt loomad elukohta vahetavad,“ ütles Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma.