Kui karmidelt tänavatelt päästetud Pätu-Pauli terveks saaks, ootaks teda armastav kodu

Õnneks on kassi teised käpad ja luud terved, ning loomaarst usub, et Pätu-Paulil on võimalik taastuda.Hea uudis on seegi, et Naerata Ometi MTÜ kolleeg Heiki Lutschan on nõus võtma Pätu-Pauli peale ravi enda juurde maale elama ja pakkuma talle turvalist ja armastavat kodu.