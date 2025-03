Jäeti emapiimata: väikeseid vasikaid veeti näljastena veoautos mööda Euroopat

Euroopa Komisjoni 2023. aasta 22. detsembri auditiaruandes näidatakse, et võõrutamata vasikate transport Iirimaalt Prantsusmaale ei ole seadustega kooskõlas. Komisjoni tõlgenduse põhjal tuleb transporditavaid vasikaid laeval sööta.

Võõrutamata vasikate sööt koosneb lehmapiimast või piimaasendajast ning nende toitmine veoautos, mis on parasjagu laeva pardal, ei ole isegi teostatav, mistõttu seda ka ei tehta. See on vastuolus elusloomade pikamaatranspordi määruses sätestatud söötmisintervallidega.

Vaatamata auditiaruandes väljatoodule toimub vasikate transport Iirimaalt Prantsusmaale samamoodi edasi. Vasikad transporditakse Cherbourgi lähedale lauta, kust nad pärast 12–13-tunnist pausi transporditakse teistesse riikidesse. Kui komisjon ei tee tõhusaid ja viivitamatuid samme seoses kõnealuste rikkumistega, esitatakse juhtum Euroopa Ombudsmanile, sest tegemist on haldusomavoli juhtumiga.

„Loomade heaolu reeglid on seaduses niigi täiesti alla igasugust arvestust, ent loomatööstus on taaskord näidanud, et nad ei suuda isegi neist kinni pidada,“ kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Euroopa Komisjoni reageerimatus tõestatud räigele loomade heaolu rikkumisele näitab selgelt, et majanduslik kasum kaalub kõik üle, sh noorte ja haavatavate loomade elu ja heaolu. See ei tohiks nii olla.“

Loomuse seisukoht on, et elusloomade pikamaa transport tuleb lõpetada, sest loomade heaolu pikamaa transpordil ei ole võimalik tagada olenemata sellest, kui rangeid piiranguid sellele peale panna; EL elusloomade transporti käsitlevates andmetes on tõsised lüngad, mis näitab, et järelevalve ja võimalus tagada, et heaolu on tingimustest on kinni peetud, on sisuliselt võimatu.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada