Neljajalgsed sõbrad elavad tulevikus kauem! Valmis koerte vananemist aeglustav ravim

Ravimite reguleerimise eest vastutav Ameerika Ühendriikide ametkond FDA (Food and Drug Administration jagab uudiseid, mis rõõmustavad koeraomanikke üle kogu maailma. Uus on tablett põhineb Purina Instituudi läbiviidud uuringutel, mis määrasid otsese seose kaloripiirangu ja mõne tõu, näiteks labradori, oodatava eluea pikenemise ning haiguste nagu näiteks osteoartriidi ja vähi edasilükkamise vahel.

Paraku ei sobi tablett päris kõigile koertele. Selle sihtgrupiks on vähemalt kümneaastased ja üle kuue kilo kaaluvad koerad. Loyali tegevjuht Celine Halioua selgitas, et pillide eesmärk on parandada koerte metaboolset tervist, nende võimet muuta toitaineid energiaks ja reguleerida hormoone, kuna see võime vananedes väheneb.