Märtsis saab odavamalt: 4 põhjust lasta steriliseerida või kastreerida oma lemmikloom

Soovimatute pesakondade vältimine:

Kassid ja koerad võivad tuua ilmale mitu pesakonda aastas, igas keskmiselt viis poega. Loomaomanikul on kohustus leida kõigile neile korralikud ja vastutustundlikud kodud. Samuti peaks viisakas loomapidaja saatma uude koju vaktsineeritud ning kiibistatud ja registreeritud loomad. See tähendab, et lemmiklooma järglased on ka loomapidaja vastustusel ja tema kohustus on nende hea käekäigu eest seista.