Keegi polnud selleks valmis: Manivald kõhnus ja tõmbus ootamatult kollaseks

Pesaleidja armas vapper pontsik Manivald jäi silma sellega, et kaalukaotus oli silmaga nähtav. Kiirelt saadeti kass vereanalüüsidele ning uuringutele, et selgitada välja põhjus, kuid keegi ei olnud selleks valmis, mis järgnes.

Veterinaar helistas Pesaleidja vabatahtlikule, et Manivald on kollaseks muutumas ning nende ultrahelimasinaga on märgata, et maksas on muutused - maksalipidoos.