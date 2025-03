Vastuoluline aasta lind kormoran poseerib postmargil ja kutsub külla, et inimestega ära leppida

Omniva välja lastud margid on täienduseks uuenduskuuri läbinud „Eesti fauna“ markide sarjale. Mõlema margi kujundaja on Riho Luuse. Aasta linnu mark on fotomark, kormorani foto autoriks on Mati Kose.

Kormoran (Phalacrocorax carbo) on meisterlik sukelduja ja ökosüsteemi tasakaalu hoidja, keda ekslikult peetakse võõrliigiks. Ometi on ta elanud meie vetes juba kiviajast saadik. Oma äratuntavas poosis – tiivad laiali – kuivatab ta sulgi pärast veealust kalapüüki.

Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu sõnul on tänuväärne, et aasta linnud postmarkidele jõuavad ning aitavad seeläbi meie mitmekülgset loodust tutvustada. „Kormorani sulestik ei paista esmalt just kõige pilkupüüdvam, ent tähelepanelikumalt vaadates selgub, et tema sulestik on sinirohelise metalse läike ja soomuselaadse mustriga. Sarnane lugu on kormorani rolliga ökosüsteemis: ainult kormorani nokka jäänud kalu loendades jääb varju tema positiivne mõju ökosüsteemile, näiteks ümarmudilat süües aitab ta ohjata selle võõrliigi arvukust,“ räägib Võhandu.

Euroopa angerjas (Anguilla anguilla) on erakordne rändur, kes sünnib Sargasso meres ja ujub tuhandeid kilomeetreid Euroopa vetesse. Eestis on ta ajalooliselt hinnatud kala, kuid nüüd ähvardab teda väljasuremine. Oma siugja keha ja öise eluviisiga on angerjas meie veekogude müstiline elanik.

Linnumark kormoraniga maksab 1.30 eurot ja sobib saatmiseks Eestis, kalamark Euroopa angerjaga maksab 2.60 eurot ja sobib rahvusvaheliseks saatmiseks üle maailma. Mõlemat marki trükitakse 20 000 tk. Margid on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva templid on kasutusel Tallinna Kaubamaja postkontoris.