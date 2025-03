Neli aastat murtud südant: Nuki silmist kumab endiselt nukrust ja hirmu reetmise ees

Hüljatud Nuki on arglik kiisuneiu, kes oma suurte silmadega jälgib kassitoa külastajaid pigem eemalt. „Hüljatud“, sest tänavalt leides oli Nuki juba steriliseeritud - see tähendab, et ta pidi varasemalt kellegi kodukass olema. Mis seal siis imestada, et Nuki enda südame ümber suure müüri on ehitanud, pärast sellise reetmise üle elamist.

Murtud südamega kassineiul täitus just kassitoas neli pikka aastat - tähtpäev, mida Pesaleidja vabatahtlikud ei soovi näha ühtki kiisukest tähistavat. Sellest olenemata on Nuki teinud suuri jõupingutusi, et inimesi uuesti usaldama hakata.

Nüüdseks saab Nukile tasakesi lähenedes anda geelmaiust juba sõrmeotsa pealt ja suletutiga paitamine ei ole ka enam nii hirmus kui varasemalt. On näha, et Nuki on võimeline uuesti usaldama, vaja on lihtsalt aega ja püsivat kodu, kus ennast turvaliselt tunda.

Vabatahtlikud on küll ja veel näinud, kuidas armastav stabiilne kodukeskkond võib selliste katkiste hingedega imesid teha. Kui kiisukesele anda aega omas tempos kestast välja tulemiseks, siis on kõik võimalik ja ehk ka väikese pahura Nuki silmadesse tekib viimaks naeratusesäde!

Nuki on sündinud 26.04.2016 ja Pesaleidja kassituppa jõudis ta 01.03.2021 Tamsalust. Kui tunned, et just Sina tahad Nukile kodusoojust pakkuda ja tema silmad uuesti särama lüüa, siis täida palun kiisuvõtja küsimustik. Vabatahtlikud võtavad sinuga esimesel võimalusel ühendust ja kutsuvad sind Nukile külla! Kui sul endal ei ole võimalik Nukile kodu pakkuda, siis suureks abiks on ka postituse jagamine.

