Rikutud autod ja levivad haigused: „tuvitädid“ teevad karuteene nii endale, lindudele kui naabritele

Kortermajade vahel liikudes võib tihtilugu märgata, kuidas kuskil aknal või rõdul mõni elanik lindudele toitu loobib, omale kuhugi rõdu nurgas olevasse karbikesse valab või lihtsalt üle rõdu ääre murule viskab. On ju iseenesest täiesti arusaadav, et loomi ja linde vaadates tahaks neile rõõmu valmistada, kuid oma jääkide jagamisega teeme tegelikult nii endale, naabritele kui ka toidetavatele elusolenditele hoopis liiga.

Eestis talvituvad linnud on looduse poolt loodud meie kliimas elamiseks. See tähendab, et neil on väga head eeldused oludega kohanemiseks ning nad suudavad omale vajaliku toiduvaru iseseisvalt leida. Kui aga inimene liigselt sekkub ning toidu kättesaadavuse väga lihtsaks teeb, siis muutuvad ka linnud mugavaks ning hakkavadki vaid oma toitjast sõltuma.